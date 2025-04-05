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"Там всі 200-ті": поліція показала відео перших хвилин після удару по Кривому Розі
Перші кадри з бодікамер поліції, зняті одразу після прильоту, з’явилися у Мережі (відео 18+).
Патрульна поліція опублікувала моторошні кадри перших хвилин після ракетного удару по Кривому Рогу, які записали боді камери правоохоронців, що прибули на місце трагедії.
«Ми негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти… Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб», — розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
На кадрах видно тіла загиблих дітей і згорьованих батьків над ними.
«Та вона головою рухала», — каже цивільний про маленьку дівчинку. «Їй — все», — відповідає поліцейський, перевіривши відсутність пульсу і дихання.
«Там ще дитина. Хлопчик маленький, тільки що дихав», — говорить одразу інша жінка. Судячи з кадрів, скоріше за все йдеться про трирічного Тимофійка, який загинув вже у лікарні.
Увага: на відео присутні чутливі кадри 18+
Нагадаємо, що, за останніми даними, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 19 людей, з них — 9 дітей.
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