"Там всі 200-ті": поліція показала відео перших хвилин після удару по Кривому Розі

Удар по Кривому Розі / © Володимир Зеленський

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Патрульна поліція опублікувала моторошні кадри перших хвилин після ракетного удару по Кривому Рогу, які записали боді камери правоохоронців, що прибули на місце трагедії.

«Ми негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти… Надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб», — розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

На кадрах видно тіла загиблих дітей і згорьованих батьків над ними.

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«Та вона головою рухала», — каже цивільний про маленьку дівчинку. «Їй — все», — відповідає поліцейський, перевіривши відсутність пульсу і дихання.

«Там ще дитина. Хлопчик маленький, тільки що дихав», — говорить одразу інша жінка. Судячи з кадрів, скоріше за все йдеться про трирічного Тимофійка, який загинув вже у лікарні.

Увага: на відео присутні чутливі кадри 18+

Дата публікації 15:50, 05.04.25 Кількість переглядів 53 Удар по Кривому Рогу: перші кадри з бодікамер поліції (відео 18+)

Нагадаємо, що, за останніми даними, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 19 людей, з них — 9 дітей.

Президент Володимир Зеленський назвав імена всіх дев’ятьох дітей, що загинули внаслідок цинічного удару РФ по Кривому Рогу.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про воєнний злочин росіян у Кривому Розі.