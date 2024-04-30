Там є майданчики, стадіон і багато дітей: Братчук про удар по "Палацу Гаррі Поттера" в Одесі

На території палацу студентів Одеської юридичної академії ("Палац Гаррі Поттера"), який загорівся внаслідок ракетного удару РФ, серед іншого розташовані й спортивні об'єкти, де зазвичай займаються діти.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, біля цієї локації зазвичай багато людей. Братчук наголосив, що росіяни знали про це.

"Ця будівля є своєрідним символом, картинкою – цікавим об'єктом міста. Він належить Юридичній академії. Локація відома не лише "замок Гарі Поттера", там розташовані спортивні об'єкти, де завжди займаються багато дітей", - наголосив Братчук.

Вчорашню атаку окупаційної армії він назвав черговим терористичний акт країни-агресорки Росії.

"Вони прекрасно розуміли, що там є цивільні люди, може бути багато дітей. Розуміли, що там є спортивні майданчики, є стадіони, що там мирне життя, наскільки воно можливе у нашому фактично прифронтовому на сьогодні місту", - наголосив Братчук.

Як повідомлялося, ввечері 29 квітня армія РФ завдала ракетного удару по Одесі. Сьогодні зранку стало відомо, що кількість жертв удару росіян по місту далі зростає. Наразі відомо про п'ятьох загиблих. у медзакладах продовжують лікування 23 потерпілих.

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