"Там збірна солянка": Гайдай розповів, хто воює на боці росіян на Луганщині

На Луганщині проти ЗСУ воюють, зокрема, свіжомобілізовані, бойовики "Л/ДНР", зеки, вагнерівці, кадирівці, а також підрозділ "Барс". Окрім цього, російське командування перекинуло туди із Херсонщини ще й десантників.

Окупанти підтягнули дуже велику кількість особового складу і техніки на Луганщину.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він також розповів, яка зараз ситуація у Сватовому і Кремінній.

"Достатньо важка, але все одно з позначкою плюс, тому що ЗСУ, всім нашим захисникам, хто там перебуває, вдається потроху відвойовувати Луганщину, деокуповувати наші населені пункти. Вдається дуже важко, тому що ворог встиг підтягнути дуже велику кількість резервів — як особового складу, так і техніки", - розповідає Гайдай.

З його слів, окупанти встигли замінувати величезну територію, деякі мости, інфраструктурні об'єкти підірвати, побудувати захисні споруди у вигляді бетонних трикутників і виритих протитанкові окопти.

"Тому кожен метр Луганської землі дається дуже важко. Але врешті-решт йде деокупація Луганщини саме на тому напрямку", - зазначив Гайдай.



Також очільник Луганщини розповів, які резерви стягують окупанти на Луганщину.



"Там збірна солянка. Перша хвиля — це свіжомобілізовані з тієї так званої часткової мобілізації. Це цивільні люди, які просто перевдягнуті у військову форму, зі зброєю в руках. Потім там залишки військ "ДНР", "ЛНР", які воюють від 2014 року. Є кадировці, які працюють як загороджувальні загони. Вони не воюють на передовій. Є зеки, ті "вагнерівці". Є підрозділ "Барс" — це вже більш-менш підготовлені вояки, але вони теж більше використовуються як заградзагони, або їх змішують зі свіжомобілізованими для того, щоб вони десь там керували процесами", — каже Гайдай.



Також за його словами, на Луганщині є десантники, яких перекинули з Херсонської області.

"Але їх зараз використовують у районі Старобільська, вони там займаються укріпленням другої хвилі оборони. Вони окопуються, будують собі все, що потрібно для того, щоб тримати (оборону — Ред.). Це реально друга хвиля оборони. Тому що після того, як Сватове і Кремінна будуть деокуповані, звісно, що буде звільнення Старобільська", — підсумував очільник Луганщини.

Ситуація на Донбасі

За словами військового експерта Юрія Федорова, російські війська наступатимуть на Донбасі, щоб виконати наказ Путіна про захоплення всієї території Донецької та Луганської областей. Ворог посилає вперед мобілізованих, за якими йдуть виведені з-під Херсона боєздатні частини, кадирівці та вагнерівці.

Зі слів речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, активізація боїв на Донбасі залежить і від погоди, і від підготовленості Сил оборони.

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