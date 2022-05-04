Тамерлан зі сльозами на очах розповів, як евакуював бабусю з Бородянки: "Вона досі не розуміє, де перебуває"

Тамерлан зі сльозами на очах розповів, як евакуював бабусю з Бородянки: "Вона досі не розуміє, де перебуває"

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан пішов боронити батьківщину до тероборони.

У інтерв'ю програмі ЖВЛ репер розповів, як опинився у Бородянці, коли звідти пішли російські окупанти.

"Бородянка для мене не просто селище. У ньому минало моє дитинство. Я побачив бабусю, яку ми евакуювали, і вона досі перебуває у шоковому стані, вона досі не розуміє, де вона перебуває. Для неї це такий глибокий стрес. Я навіть не знаю, що можна зробити для того, щоб повернутися до попереднього стану. Уяви, від 6 березня вони перебували без зв'язку… Що там відбувалося… Ми проходили центральними вулицями. А на центральній вулиці не залишилося жодного житлового будинку", - розповів Тамерлан.

Бабуся Тамерлана

За словами артиста, наразі бабуся перебуває у безпечному місці в Києві. Втім у жінки досі шоковий стан.

"Вона коли мене побачила, подумала, що це якийсь міф. Я один з небагатьох людей, яких вона побачила за місяць", - сказав виконавець.

Тамерлан не стримав сльози: "Після Бородянки моя бабуся досі не розуміє, де вона знаходиться"

Тамерлан зізнався, що за весь час війни щонайменше чотири рази перебував на межі життя і смерті:

"Були небезпечні моменти, у перші дні по нам навіть стріляли на Житомирській трасі. Якраз коли проривалась колона ця, ми потрапили під обстріл снайпера з товаришем. Слава богу, що все це у минулому і відвело. Були моменти, коли потрапляли під жорсткі обстріли якихось ракет. Під авіаудари коли ми потрапляли, коли ти просто у льох пірнаєш рибкою", - розповів Тамерлан.

Говорячи про те, що змінилося особисто в ньому за час війни, виконавець не стримав сліз:

"Коли у тебе життя пробігає перед очима неодноразово, ти багато думаєш про своє життя і про те, що б ти хотів зробити, що банально встигнути", - сказав Тамерлан.

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