"Танці на кістках": Мережу обурило масове гуляння в Одесі на День міста (відео, фото)

Одесити та гості міста 2 вересня святкували День міста.

В Одесі 2 вересня відсвяткували День міста – люди влаштували масові гуляння. Місцеві пабліки поширили відео, на яких натовп людей веселиться, зокрема у барах та клубах. У соціальних мережах виникли бурхливі обговорення через "танці на кістках" та "бенкет під час чуми".

Користувачі не оцінили такого свята під час війни і залишали під відео такі коментарі:

Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі

Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі

Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі

Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі

Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі

Нагадаємо, Мережу обурило фото школярок у радянській формі у Чернівцях (фото).

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