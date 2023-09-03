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"Танці на кістках": Мережу обурило масове гуляння в Одесі на День міста (відео, фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
547
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"Танці на кістках": Мережу обурило масове гуляння в Одесі на День міста (відео, фото)

Люди на вулицях під час святкування Дня Одеси / Фото: скриншот

Одесити та гості міста 2 вересня святкували День міста.

В Одесі 2 вересня відсвяткували День міста – люди влаштували масові гуляння. Місцеві пабліки поширили відео, на яких натовп людей веселиться, зокрема у барах та клубах. У соціальних мережах виникли бурхливі обговорення через "танці на кістках" та "бенкет під час чуми".  

Користувачі не оцінили такого свята під час війни і залишали під відео такі коментарі:

Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі / ©
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі / ©
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі / ©
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі / ©
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі / ©
Коментарі у соцмережах через масові гуляння в Одесі

Нагадаємо, Мережу обурило фото школярок у радянській формі у Чернівцях (фото).

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Дата публікації
Перегляди
547
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