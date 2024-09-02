Танцювали на столах: керівники онкоцентру в Рівному звільнилися після скандальної конференції

Медики танцювали в ресторані на столах під час науково-практичної конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні".

Медики Рівненського обласного протипухлинного центру танцювали на столах під час науково-практичної конференції – відповідне відео з’явилося в Мережі. Після скандалу директор установи та троє його заступників написали заяви на звільнення.

Про це повідомив голова Рівненської облради Андрій Карауш.

Напередодні місцева журналістка Ольга Підгородецька опублікувала відео з готельно-ресторанного комплексу "Софія". На ролику видно, як медики протипухлинного центру водять хороводи та танцюють на столах під пісню, схожу на коломийку. Усе це відбувалося під час науково-практичної конференції на тему "Актуальні питання радіаційної онкології в Україні".

"Невже усвідомлення реалій сьогодення не має значення і не може бути тим коригувальним фактором вашої поведінки? Для мене питання не у празникуванні, а у формі цього дійства", – зауважила Підгородецька.

Танцювали на столах: медики онкоцентру в Рівному загриміли у скандал

На скандальний ролик наступного дня відреагував голова Рівненської облради. Він пообіцяв кадрові зміни у центрі.

"Був неприємно здивований відео з працівниками обласного протипухлинного центру на публічному заході. Під пісню про Україну... Звісно, у кожного свій етичний поріг, але звідки це, коли щодня ми оплакуємо наших Героїв?" – заявив Карауш.

Вже 2 вересня він повідомив, що керівник Рівненського обласного протипухлинного центру Григорій Максим’як і троє його заступників написали заяви на звільнення.

В. о. керівника медзакладу призначили завідувача абдомінального відділення Сергія Михайловського. Голова облради пообіцяв сформувати у протипухлинному центрі нову команду, яка працюватиме по-іншому та відповідно до "вимог часу, адекватності, культури"

"Це історія, яка має застерегти інших, що під час війни така поведінка – ганебна і просто неприпустима", – наголосив Карауш.

До слова, раніше розгорівся скандал через відео, на якому працівниця Львівської ОВА під час публічного виконання гімну демонструє вульгарний жест на адресу людини, яка її знімає.

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