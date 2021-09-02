Стрибав і сміявся: у Дніпрі першачок став героєм соцмережі, станцювавши під українську народну музику (відео)

Стрибав і сміявся: у Дніпрі першачок став героєм соцмережі, станцювавши під українську народну музику (відео)

Дитину на відео зняли під час шкільної лінійки.

У Дніпрі під час лінійки першокласник жваво станцював під українську народну пісню і став героєм соціальних мереж.

Його танець на відео зняли очевидці, після чого опублікували в Інтернеті.

На кадрах видно, як першокласник школи №106, що розташована на вулиці Метробудівська, кумедно танцює під українську народну музику. В цей же час його однокласники стояли і тільки час від часу плескали у долоні.

У коментарях до публікації користувачі відзначили, що школяр — дуже забавний і активний.

Позитиву нам усім, незважаючи ні на що.

Першокласник — energizer. Наша кольорова 106 школа.

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Нагадаємо, що у Сумах студентка місцевого університету, яка називає себе радикальною феміністкою і танцює під пісні, що прославляють Росію, хотіла спалити прапор України.

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