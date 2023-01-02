Танк на городі стане артоб'єктом: історія про родину, яка обсадила розбитий російський панцирник городиною

До російського танка, який іржавіє на городі української родини, приїхала директорка Національного художнього музею та прискіпливо роздивилася ворожий брухт.

ТСН надає продовження історії про родину, яка обсадила розбитий російський танк капустою та буряками. Панцерник серед овочів і квітів уразив усіх, окрім самої родини. Бо на їхнє переконання, жодна ворожа техніка весняно-польові роботи не зупинить.

Про те, як усі в цій родині трудяться і намагаються відновити своє житло, подивились у Національному художньому музеї. Його керівниця особисто приїхала до танка на городі. Навіщо розповіла кореспондентка ТСН Інна Боднар.

Танк, на якому російські загарбники їхали брати Київ за три дні, вже десятий місяць лежить на людському городі. Навесні, після деокупації Київщини, його довго не забирали. Родина засадила город. А хто ж по покопаному пІде? Нині урожай зібрали, а танк і далі не забирають. Бо зима тепла, земля не промерзає і витягти техніку з городу нІяк.

"Приходили розміновщики і відкрутили отакі. Там вони не взриваються. І так і пішли", - розповідає місцевий житель Артем.

Він із сестричкою потрохи розбирають танк на деталі і їх розмальовують. Саме сюжет ТСН про юних художників і вразив працівників художнього музею.

"Одна із функцій музею - це підтримка юних художників. Музей нині не працює. Стіни голі, бо колекцію в умовах воєнного чАсу евакуювали. Однак, робота кипить", - розповідає кореспондентка.

Працівники пакують музейні книги, які на благодійність віддали видавці. Виручені кошти ми мали вирішити, кому саме будуть надані на благодійну допомогу.

І от тепер у художньому музеї вирішили, що допоможуть художникам із Великої Димерки. Дітей у родині Семиногів троє. Нині вони винаймають у селі хату, бо ж їхню розбомбили. На городі лишився танк, а біля фундаменту шмат вцілілої газової труби.

Щомісяця приходить за транспортування газу 600 грн. Допомогти відбудувати будинок родині обіцяв благодійний фонд. У сільраді урочисто підписували меморандум.

Але коштів у фонді так і не назбирали, і будівницва так і не розпочали. У музейників, які хочуть допомогти родині відновити житло, є мистецький план. Тож, деталь із танка пані директорка просить розмалювати.

"Це наш перший музейний експонат. І ми не просто попросимо його зробити. Ми його викупимо для нашої колекції", - зазначила Юлія Литвинець директорка Національного художнього музею України.

Розмальовані танкові бляхи вони виставлять на благодійний аукціон.

Для аукціону дитячу воєнну творчість знімає професійний фотограф. А директорка тим часом обдзвонює митців і запрошує взяти участь в аукціоні.

Текстильна скульпторка на аукціон віддає свій твір із нової колекції "Квіти війни".

"До розбомленої хати поспішають Артем та Іванка. Вони вже розмалювали ту танкову деталь, яку на прохання музейниці відкрутив тато", - передає журналістка ТСН.

Через ТСН артоб'єкт передають до музею.

Підготувати благодійний аукціон - справа кропітка. У музеї кажуть, що проведуть його з нового року, і вірять, що вдасться назбирати достатньо коштів, аби відбудувати родині житло. ТСН стежитиме за розвитком подій довкола сім"ї Семиног.

Вони ж продовжують трудитися, вірити у Збройні сили України і в те, що скоро з городу заберуть розбитий російський танк. Бажано до весни. А то ж знову засадять ріллю і по покопаному не пустять.

Нагадаємо, у Пентангоні розповіли, що США не планують передавати Україні M1 Abrams. Він зазначив, що ЗСУ можуть мати більше танків через "російські пожертви".

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