Танк окупантів переїхав авто з водієм у Києві: чоловік вижив (відео)

Кияни врятували водія, якого переїхав російський танк.

У Києві танк окупантів переїхав легковика, який йшов зустрічною смугою. Зроблено це було навмисно, а псля скоєного окупанти просто помчали далі.

Водій машини, на яку умисно наїхав російських танк на Оболоні, вижив, повідомляє "Останній блокпост".

Чоловіка врятували перехожі. Його дістали з понівеченого авто і викликали на місце швидку.

"Російська окупаційні війська - гірше за нацистів. Озброюйтесь, друзі! Якщо ми не зупинимо цю орду, вони просто нас винищать. До зброї!", - звернулися до українців адміни телеграмканалу.

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