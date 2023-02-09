Танки Leopard 1 проти Т-72 та Т-64: Жданов відповів, чи можуть вони конкурувати

Уряд Німеччини схвалив постачання до України понад 100 танків бойових сучасних танків Leopard 1. Всі танки, які планують передати Україні, будуть найкращої версії А5, це остання версія цього танка і вона найкраща серед усіх видів Leopard 1.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму каналі в YouTube.

"З Leopard 1 версії А5 вже виходила начинка танка Leopard 2. Ходова база була оновлена. В принципі А5 – непогана версія. Хороший конкурент Т-72 і Т-64, якщо порівнювати", - сказав він.

Жданов зазначив, що танки, які планують передати Україні зараз є на зберіганні. Частина зберігається на заводі, а частина в Бундесвері.

"Танків буде 187. Вони потребують ремонту і завод-виробник готовий відремонтувати, навіть щось покращити і посилити. Тому терміни (постачання – ред.) вони сказати не можуть. Але вже Данія і Нідерланди приєдналися до цієї програми і віддають свої танки Leopard 1. Отже, танків буде понад 200... Міністр оборони Німеччини сказав, що ближче до літа ми отримаємо 20-25 машин, до кінця року - близько 80 машин, а впродовж 2024 року – понад 100 танків. Це мінімум 3 батальйони", - сказав експерт.

Він додав, що українські танкісти вже приступили до навчання в Німеччині на танках Leopard 2 і ймовірно, зараз вони розпочнутю навчання і на танках Leopard1.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв українській армії понад 100 основних бойових танків типу "Леопард 1" від групи кількох європейських країн.

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