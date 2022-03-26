Танки окупантів зафіксували на околицях Славутича, місцеві жителі вийшли з прапорами України

Жителі міста з українською симолікою вийшли до будівлі міськради.

Учора окупанти намагалися прорватися до міста Славутич. Через нерівність сил їм вдалося прорвати оборону Тероборони і сьогодні танки РФ увійшли до міста.

Про це повідомляєть на сайті Славуцької міськради.

Жителі міста з українською симолікою вийшли до будівлі міськради, щоб показати окупантам, що їм тут не раді.

Вчора місцева влада повідомляла про бої за Савутич.

"В Славутичі було важко! Наші захисники тримали оборону, мужньо і самовіддано! Але у нас точно не рівні сили! Наша ТрО, протистоїть армії загарбника! І наші хлопці справжні герої! Дякуємо ЗСУ за артилерійську підтримку! Нажаль, ми маємо наших загиблих…Кількість і хто це - уточнюється!", - повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев.

Нагадаємо, що тероборона відбила першу спробу російського наступу і героїчно тримала оборону" в Славутичі.