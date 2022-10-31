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Танкісти ЗСУ послали "полум’яний привіт" російським окупантам на БМП: відео

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Танкісти ЗСУ послали "полум’яний привіт" російським окупантам на БМП: відео

скриншот з відео

Українські захисники вдарили по загарбниках на бронемашині.

Українські військові на одному з напрямків ведення бойових дій знищили бронемашину разом з окупантами у ній.

Відповідне відео оприлюднили в Десантно-штурмових військах ЗСУ. 

"Січеславські танкісти посилають "полум’яний привіт" російським окупантам! Влучними пострілами знищено ворожу бойову машину піхоти БМП та піхоту! Кожна уражена ціль - ще один крок до перемоги. За побратимів, за народ, за Батьківщину. Переможемо", - йдеться в описі до відео.

Ролик не рекомендовано до перегляду неповнолітнім та вразливим особам!

Втрати РФ

Станом на 31 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 71 820 осіб.

Найбільших втрат окупанти за минулу добу зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
1380
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