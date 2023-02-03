"Танкова коаліція" необхідна Україні для весняного контрнаступу — Резніков

Україна використовуватиме основні бойові танки, надані країнами НАТО для контрнаступу.

Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков на спільній пресконференції з віце-прем’єр міністром — міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

"Танкова коаліція" з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будем використовувати їх як "сталевий кулак" для того, щоб пробивати їхню (окупантів - ред.) лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб ухвалить рішення в якому саме місці це робити", — сказав Резніков.

Міністр оборони додав, що для стримування ймовірного нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють всі наявні ресурси, зокрема 155-мм артилерію та інші засоби ураження.

"Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155-мм артилерія та снаряди до неї", — наголосив Резніков.

Нагадаємо, росіяни дедалі активніше готуються до нового масштабного наступу на Україну до роковин повномасштабної війни. Де і коли окупанти можуть атакувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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