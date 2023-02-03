"Танкова коаліція" необхідна Україні для весняного контрнаступу — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "танкова коаліція" необхідна Україні для ефективного контрнаступу.
Україна використовуватиме основні бойові танки, надані країнами НАТО для контрнаступу.
Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков на спільній пресконференції з віце-прем’єр міністром — міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.
"Танкова коаліція" з основними танками країн НАТО нам потрібна для контрнаступу. Тобто ми будем використовувати їх як "сталевий кулак" для того, щоб пробивати їхню (окупантів - ред.) лінію оборони тоді, коли ці корпуси будуть готові. Наш Генеральний штаб ухвалить рішення в якому саме місці це робити", — сказав Резніков.
Міністр оборони додав, що для стримування ймовірного нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють всі наявні ресурси, зокрема 155-мм артилерію та інші засоби ураження.
"Тому ми сьогодні кажемо, що пріоритетом на полі бою залишається 155-мм артилерія та снаряди до неї", — наголосив Резніков.
Нагадаємо, росіяни дедалі активніше готуються до нового масштабного наступу на Україну до роковин повномасштабної війни. Де і коли окупанти можуть атакувати — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Читайте також:
- Зеленський звернувся з важливою заявою до українців щодо війни: "Без духу не буде перемоги"
- 300 тисяч окупантів в Україні: Жданов оцінив загрозу та вказав напрямки наступу
- На харчуванні для ЗСУ вкрали ще понад 120 млн гривень: СБУ викрила дві масштабні схеми (фото)