Танкові двигуни для ЗСУ втридорога: СБУ викрила оборудку українських бізнесменів

Вилучені силові агрегати та інші комплектувальні для танків передані на потреби української армії.

СБУ разом із поліцією викрила українських бізнесменів, які намагалися продати Міністерству оборони партію танкових двигунів за штучно завищеною вартістю.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Згідно з інформацією спецслужби, представники одного з українських підприємств намагались продати Міноборони 80 танкових двигунів за ціною понад 77 млн грн. Реальна ринкова вартість цих агрегатів становить майже 24 млн грн.

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Правоохоронці своєчасно заблокували оборудку, тож запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.

На складах фігурантів справи були проведені обшуки. Правоохоронці вилучили там згадані танкові двигуни, знайшли прилади нічного бачення та інші комплектувальні до бронетехніки.

СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів / Фото: Служба безпеки України

"Наразі за ініціативи Служби безпеки та Національної поліції вилучені силові агрегати та інші комплектуючі для танків, у тому числі Т-72, передано на потреби ЗСУ", – наголошується в повідомленні.

У межах кримінального провадження за статтею про "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила ділків, які хотіли втридорога продати Міноборони 80 танкових двигунів / Фото: Служба безпеки України

До слова, СБУ зібрала докази щодо власника одного з найбільших агрохолдингів Запорізької області, який організував постачання української сільгосппродукції до Росії. Зловмисника знайшли у Києві, куди він переїхав із окупованого Бердянська.

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