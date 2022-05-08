Тарас Тополя про те, як народився дует з U2 у метро Києва: "Мені написав Ед Ширан, що хоче дати мій телефон Боно"

Виступ всесвітньо відомого гурту U2 на чолі з Боно сьогодні, 8 травня, у столичній підземці на станції метро Хрещатик стало справжньою сенсацією.

Як відомо, у метро разом з Боно композицію Stand by me заспівав лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. У коментарі журналістам ТСН Тополя розповів, як народився імпровізований дует з ірландським рок-гуртом.

Як з'ясувалося, тут не обійшлося без британського співака Еда Ширана, який днями представив дуетний трек з "Антитілами" 2Step.

"Історія неймовірна. Певний період тому мені написав Ед Ширан, що він хоче поділитися моїм номером телефону з Боно з U2. Звичайно, я погодився і згодом, а саме вчора, десь після обіду, набрав Боно і сказав, що він їде до Києва з концертом і буде тут за 12 годин. І він хоче, щоб "Антитіла" заспівали разом з ним пісню Stand by me. Більше того, він сказав, що протягом того, як ми будем співати, Едж гратиме на гітарі, імпровізувати, а я матиму змогу сказати все, що вважаю за потрібне і звернутися до будь-кого у цьому світі з необхідним меседжем. Звичайно, ми погодились", - розповів Тополя.

Тарас Тополя прокоментував свій виступ з Боно з U2 у київській підземці

Він додав, що всю ніч вони з учасниками гурту "Антитіла" їхали з Харкова, де зараз служать, до Києва, аби виступити з U2. За словами Тополі, їхня спільна з Боно пісня Stand by me була чиста імпровізація:

"Пісню обирав Боно. Це його така фішка, він дуже часто її виконує на великих сценах і сама пісня за своїм сенсом дуже символічно вписується в наш український контекст. Самою піснею Боно показує і розказує всьому світу, що він стоїть за Україну і що Об'єднане Королівство так само стоїть за Україну", - прокоментував український виконавець.

Він розсекретив, що на сьогодні у Боно також заплановані відвідування певних місць, втім, яких саме – не став розсекречувати у зв'язку з безпекою:

"Наскільки мені відомо, у Боно та Еджа ще є певний графік на сьогодні. Вони відвідають певні місця, я не хочу розголошувати які. Для того, щоб відчути, побачити і передати всьому світу про всі ті звірства, які зробили рашисти на нашій землі і про ту силу і відвагу українського народу, завдяки якому вся Україна стоїть і буде стояти", - прокоментував Тарас Тополя.

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