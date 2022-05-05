Тарас Тополя розповів про зустріч з прихильниками "руского міра" в Харкові: "На дверній ручці російський герб"

Тарас Тополя розповів про зустріч з прихильниками "руского міра" в Харкові: "На дверній ручці російський герб"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який від початку повномасштабної війни РФ проти України служить у теробороні, боронить нашу країну у Харкові.

У себе на Facebook-сторінці Тополя поділився спостереженнями. За словами знаменитості, у Харкові живе достатньо людей, які є прихильниками "руского міра":

"Харків – це молоде по духу і ще досить проукраїнське місто. Люди освічені, багато студентів. Але все одно тут було і залишається дуже багато тих, хто чекає… того самого "руского міра". Якщо ти йдеш Харковом, вітаєшся, а від тебе відвертають голову, або взагалі не дивляться в очі, знай – це воно. Часто буває, вдивляються в наші київські номери і потім між собою емоційно обговорюють це, не подобається", - розповів Тополя.

Не Київ. Ранок - сімдесятий. Настрій - на жаль, увы и ах… Місяць - спостереження. Харків це молоде по духу і ще досить... Опубликовано Тарасом Тополей Среда, 4 мая 2022 г.

Також артист поділився, як у місті Лозова Харківської області побачив на ручці будинку російський герб:

"В Черкаській Лозовій ми зайшли у двір, де на дверній ручці був російський герб, а вдома повно літератури на тему. І це Харків! Коли ми кажемо про колективну вину "рускіх" у цій війні, чомусь забуваємо про наших домашніх", - зазначив Тополя.

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