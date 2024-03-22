Тарас Тополя висловився про "конфлікт" Зеленського із Залужним та майбутні вибори в Україні

Артист, який служив на фронті, прокоментував, кому вигідно поширювати дезінформацію про цей "конфлікт" та чи можливі вибори під час війни.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який служив на фронті парамедиком, висловився про "конфлікт" президента Володимира Зеленського із колишнім Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант зізнався, що вважає, що жодних непорозумінь не було. Тополя переконаний, що таку інформацію поширює ворог, адже йому вигідно розколоти українське суспільство, а також певні медійні люди, які хочуть повернутися до влади.

"Це політичні ігрища тих, мабуть, хто хоче повернутися до влади, підігріті російською ІПСО. Просто мене дивує коротка пам'ять українського суспільства стосовно того, хто у нас розганяв оцей "конфлікт" між Зеленським і Залужним, хто це підігрівав, як це все з Росії розганялося", — прокоментував артист.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний / Фото: Associated Press

До слова, пропагандисти поширювали, що конфлікт між Залужним та Зеленським виник через майбутні вибори в Україні, адже вони нібито обидва планують балотуватися. Тополя наголосив, що під час війни не бачить передумов, аби змінювати президента, адже першочергово потрібно здолати ворога.

"У нас війна. Будуть вибори – будемо дивитись. Я завжди кажу, на щастя, у нас демократія, яка б вона не була. Якщо Валерій Федорович захоче – це його право. Якщо Володимир Олександрович захоче ще раз пірнути в це пекло – це його право. Народ буде вирішувати. Але я поки не бачу передумов майбутніх виборів", — зазначив співак.

Тарас Тополя / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Тарас Тополя від початку повномасштабної війни разом з іншими учасниками гурту "Антитіла" пішов служити на фронт парамедиком. Артист брав участь у звільненні Київщини та Харківщини. Від серпня 2022 року Тарас Тополя не служить на передовій, адже наказом Валерія Залужного був відкомандирований. Зараз музикант разом з іншими учасниками "Антитіл" займається благодійністю.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя озвучив свою позицію щодо тих російських артистів, які виступають проти війни в Україні.

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