Тарифи на електроенергію: нардеп сказав, коли очікувати зростання

Уряд буде намагатися підняти для українців тарифи на електроенергію. Це станеться після завершення опалювального сезону.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції "Батьківщина" Олександр Кучеренко.

"Ми вивчаємо обґрунтованість цього тарифу. Я вже зараз, на жаль, можу сказати, що обгрунтування, коли нас підіймали до 4,32 з 1 червня, уряд не має. Жодних розрахунків сьогодні вони показати не можуть" — нардеп Кучеренко.

Раніше йшлося про те, що підвищення ціни на енергоносії не вплине на ціни для споживачів. Завдяки підтримці держави енергокомпанії зможуть працювати без збитків, а постачання газу залишатиметься стабільним.

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