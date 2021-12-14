Тарифи на комуналку 2022: наскільки зросте вартість газу, тепла і води

В 2022 році в Україні хочуть перерахувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Вартість електроенергії залишиться на нинішньому рівні, а от опалення та газ зростуть в ціні. Чого очікувати – в матеріалі ТСН.ua.

На офіційному сайті Міненерго розповіли, на які саме комунальні послуги зростуть ціни в 2022 році. Раніше був опублікований консенсус-прогноз, в якому експерти прогнозували значне підвищення вартості комуналки. Проте в Міненерго запевняють: значення надто сильно усереднені і в реальному житті вони можуть не справдитися.

Також читайте 2022 року витрати українців планують перевірити: кому будуть нараховані податки за старі квартири

Як зросте ціна на воду в 2022 році

Постанова Кабінету міністрів №586 вказує, що вартість води може зрости на 11% (з похибкою в +- 3%. Але тут потрібно зауважити: кожен постачальник матиме право індивідуально змінювати ціни.

В консенсус-прогнозі ж експерти підрахували, що ціна води може в 2022 році збільшитися на 16%.

Вартість газу в 2022 році

Також читайте Субсидія на оплату комунальних платежів: хто може залишитися без неї

В 2022 році ціна блакитного палива повинне подорожчати на 13% (з можливою похибкою в +- 3%). Це прогнози самого Кабінету міністрів. Тут стверджують, що підвищення пов’язане зі світовою тенденцією до росту. Можна лише з упевненістю заявити, що до травня 2022 року ціни залишаться на нинішньому рівні.

А ось за консенсус-прогнозом вартість повинна зрости на 20%.

Також читайте Підвищення пенсії в грудні 2021: кого з українців воно не торкнулося

Скільки буде коштувати опалення в 2022

Так як ціни на опалення та газ є взаємопов’язаними, а собівартість останнього становить близько 80%, то і за тепло українці будуть платити на 6% більше, аніж сьогодні. Тут варто зазначити, що ціна може відрізнятися в залежності від постачальника чи регіону.

Фахівці з консенсус-прогнозу вважали, що ціни на опалення зростуть на 16%.