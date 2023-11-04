Тарнавський розповів, чому окупанти втекли з Херсона минулого року

Російське угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним.

Українські військові восени минулого року на півдні країни створили такі умови, що загарбникам довелось тікати з Херсона, тою уникнути оточення.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в програмі "Рік. Херсон".

Тарнавський заявив, що загарбники були розділені бар'єрним рубежем у вигляді Дніпра. Основну частину військ вони тримали на підконтрольній ЗСУ території, де вони проводили наступальну операцію.

"Росіяни розуміли прекрасно, що це угрупування військ могло або потрапити в оточення, або бути знищеним. Для росіян слово "оточення" - це одне із слабких місць. Коли вони чують слово "оточення", вони професійно втікають. Вони вживають таких заходів, що їхнє військо в максимальне оточення не потрапляє. Тобто їм краще втекти з поля бою, але не потрапити в оточення", - сказав Тарнавський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий аналітик Євген Дикий заявив, що сьогодні події, які дають певні надії, розгортаються на лівому березі Херсонщини.

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