Таропрогноз на жовтень 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовіччі і були тоді чимось середнім між грою у бридж та інтелектуальною енциклопедією символів, проте популярними вони стали після 1910 року і публікації найпопулярнішою нині колоди карт Таро - Райдера-Вейта. Зараз більшість колод Таро, якби химерно вони не були б намальовані, вони мають у своїй основі саме цю колоду сторічної давнини.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз на жовтень 2023 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Колісниця"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про початок хорошого шляху. Вона радить подолати всі суперечності та разом з партнером сформулювати нові цілі, щоб рухатися далі.

Рух вперед принесе вам радість, тому без вагань наважтеся на наступний крок. Не роздумуйте занадто довго, — дійте. Оскільки протягом наступного тижня все буде йти як годиться, ви здійсните прорив у стосунках і досягнете мети.

Чудовим способом відпочинку для пари буде спільне катання на машині, можна просто вирушити у пішу прогулянку, щоб обговорити життєві ситуації.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Четвірка кубків"

Ця карта свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз, егоїзм. Також вона оповідає про розрив і розчарування, бажання йти своїм шляхом, невпевненість в собі, важливість самоаналізу для зцілення душевних ран, певну душевну черствість, відмову від подарунків долі, відчуття беззахисності, відсутність ініціативи, апатію та пасивність, застій у житті.

Ця карта свідчить про період, коли ми занурюємося у себе, створюємо захисні стіни перед зовнішнім світом і хочемо ділитися ні з ким, ні почуттями, ні думками. У такий час ми стаємо абсолютними інтровертами, але за іронією долі, саме цей період може виявитися для нас дуже продуктивним, особливо, якщо ми збережемо свою мотивацію. Хоча зараз життя може нам здаватися бляклим та нецікавим.

Очікуйте, що доля подарує вам важливий шанс і ви повернетеся до внутрішньої гармонії, достатньо тільки додати трішки зусиль. Але ніхто цього не зробить за вас. Розуміння себе стане першим кроком до відродження.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Страшний суд"

Ця карта розповідає про осуд, але водночас - важливість внутрішнього голосу, трансформацію, звільнення тощо. Але вона нагадує про розплату за дії, які були вчинені у минулому. Але й нагадує про переоцінку та відродження, досягнення мети.

Протягом цього тижня не варто когось звинувачувати, навіть самого себе. Потрібно позбавитися від старих поглядів, які не були правильними. Зараз настав час взяти новий старт, відкинути минуле і перестати відчувати вину за вчинені дії.

У підсумку ви зможете подолати перешкоди, побачити нові можливості та зробити правильний вибір.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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