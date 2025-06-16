Тариф за порятунок від ракети: у будинку в Чернігові хотіли встановити платний вхід до укриття

Укриття в Чернігові / © Суспільне

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У Чернігові біля укриття у п’ятиповерхівці на вулиці П’ятницькій зʼявилось оголошення про збори мешканців щодо запровадження платного входу до укриття. Ініціатива полягає в тому, щоб запровадити плату у розмірі 5 гривень для сторонніх, які під час повітряної тривоги заходять до їхнього укриття.

Про це пише Суспільне.

Зібрані кошти, за словами організаторів, мали б іти на прибирання й утримання підвалу. Це обурило мешканок сусідньої дев’ятиповерхівки, які за відсутності доступного укриття змушені ходити в укриття до цієї п’ятиповерхівки. Вони скаржаться, що сусіди їм точно не раді та наполягають, щоб вони «ходили у своє укриття».

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«„Чому ви сюди ходите?“, „Що вам там робити?“, „Вам там робити нічого“. Чому нас не пускають? Кажуть, там іграшки та консервація. Тому воно закрите», — розповідає мешканка сусіднього будинку Ірина.

За її словами, укриття у п’ятиповерхівці іноді навіть навмисно зачиняли і їм навіть довелося викликати поліцію.

Ідея із запровадженням платного входу належить колишній управительці п’ятиповерхового будинку. В коментарі “Суспільному” вона визнала, що таке обговорення на зборах було, але від цієї ідеї вирішили відмовитися.

«Ми це обговорили, але це питання було зняте з розгляду. Гроші хотіли використати для забезпечення санітарного стану у підвальному приміщенні. Конфліктних ситуацій у нас ні з ким не було. Я дзвонила юристу КП „Деснянське“, запитувала про це. Він сказав, що ви можете вказати мінімальну суму і використовувати її лише на той об’єкт, куди ви вкладете гроші. Бо це спільна власність усіх мешканців будинку і ми вирішуємо, як розпоряджаємося цією власністю», — розповіла колишня управителька Любов Вяла.

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Вона додала, що на інших зборах мешканців будинку, вони ухвалили рішення, що зроблять дублікати ключів для всіх, хто хоче користуватися укриттям.

«У нас є укриття і в них (ред. мешканців сусідньої девʼятиповерівки) є вказівник з написом укриття. Але у нас облаштоване укриття, а вони не хочуть цим займатися. Бувають повітряні тривоги і наші мешканці не відкривають підвал. А вони хочуть, щоб їм постійно відкривали. У них є своє укриття, але їм не подобається його стан», — скаржиться Любов Вяла.

Тим часом в КП «Деснянське» вказують, що всі будинки в Чернігові є власністю мешканців і тільки вони вирішують, як нею розпоряджатися. Директор комунального підприємства Віктор Пригара в коментарі виданню каже, що комунальники «юридично не мають права облаштовувати укриття і працюють з кошторисом».

«У нас бюджетного фінансування немає. Органи місцевого самоврядування закупали інструменти та обладнання для укриттів і ми, через акти, видавали їх мешканцям будинків», — сказав він та наголосив, що гроші, які їм сплачуюють мешканці будинків можуть витритити на укриття лише за умови, що 75% цих мешканців дадуть протокольне погодження. Заяви ж стосовно того, щоб КП «Деснянське» допомогло з облаштуванням укриття у дев’ятиповерхівці, до них не надходили.

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Зазначимо, що Чернігів — обласний центр який постійно страждає від російських обстрілів через близьке розташування до фронту. Російські окупанти регулярно використовують дрони та ракети, аби вдарити по цивільному населенні. Так, 3 червня, в результаті атаки безпілотниками на Чернігів було зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено багатоповерхівки, школи, магазини та зупинки.