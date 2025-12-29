Тарифи на газ у січні: що залишиться стабільним для населення та чого очікувати бізнесу

Газ / © pixabay.com

Через цьогорічні атаки на українські газовидобувні потужності країні доведеться додатково імпортувати близько 4,4 млрд куб. м природного газу, що коштуватиме приблизно 2 млрд дол. Частину коштів для закупівлі палива вже забезпечено за рахунок європейських позик і грантів.

Про це повідомив голова правління Групи “Нафтогаз” Сергій Корецький в інтерв'ю Associated Press.

Для населення ціни залишаються стабільними: майже 98% домогосподарств користуються газом від “Нафтогазу”, а тариф “Фіксований” у розмірі 7,96 грн за куб. м діятиме щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Тарифи формуються з урахуванням вартості газу, тарифів на транспортування і розподіл. Держава намагається утримувати ціни для побутових споживачів на одному рівні навіть у складних умовах війни та економічних труднощів.

Для бізнесу ситуація складніша: підприємства купують газ за ринковими цінами, які можуть змінюватися залежно від обсягів імпорту та коливань на світових ринках. Через збитковість нинішніх тарифів підвищення цін для бізнесу залишається ймовірним, проте точні дати наразі не озвучені.

