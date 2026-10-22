Тарифи на газ від 1 листопада: що зміниться в платіжках українців і до чого слід підготуватися

Скільки платитимуть за газ українці у листопаді 2026 року

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Від 1 листопада 2026 року вартість блакитного палива для побутових клієнтів «Нафтогазу» залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Компанія зафіксувала цей тариф до кінця квітня 2027 року, тож сам по собі початок опалювального сезону не спричинить зростання ціни за газ.

Про це повідомляють на сайті газорозподільчої компанії.

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Втім, у зимовий період підсумкові суми в квитанціях суттєво зростуть, адже витрати повністю залежатимуть від реальних обсягів споживання на обігрів житла.

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Скільки коштуватиме кубометр і як діє тариф

У листопаді побутові споживачі «Нафтогазу» отримають рахунки за звичною ціною. Згідно з інформацією на офіційному сайті постачальника, тарифний план «Фіксований» діє від 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно.

Вартість становить 7,96 грн за кубометр із урахуванням ПДВ. Таким чином, сам по собі старт опалювального періоду не призведе до здорожчання одиниці палива. Водночас варто враховувати: інші приватні газопостачальники в Україні мають право встановлювати власні цінники в межах чинного законодавства.

Скільки доведеться платити українцям за газ узимку

Сума в щомісячній квитанції напряму залежить від кількості спожитих кубометрів. За фіксованої ціни 7,96 грн за кубометр орієнтовні витрати виглядатимуть так:

при споживанні 10 кубометрів на місяць платіжка становитиме 79,60 грн;

за 50 кубометрів доведеться віддати 398 грн;

якщо домогосподарство витрачає 100 кубометрів, сума сягне 796 грн;

за 150 кубометрів доведеться заплатити 1 194 грн;

за 200 кубометрів доведеться заплатити 1 592 грн;

у випадку високого споживання на рівні 300 кубометрів витрати становитимуть 2 388 грн;

500 кубометрів обійдуться у 3 980 грн.

Це орієнтовні приклади розрахунку, а не затверджені норми. Реальне споживання залежить від площі будинку або квартири, якості утеплення, енергоефективності обладнання та чисельності мешканців.

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Сім’я, яка використовує газ винятково для приготування їжі на плиті, витрачає в рази менше за тих, хто обігріває житло газовим котлом.

Окрема плата за доставку газу: що треба знати

У комунальних рахунках важливо чітко розрізняти дві окремі послуги: постачання газу та його розподіл.

Постачання — це плата за безпосередньо використаний обсяг палива за ціною 7,96 грн/м³. Розподіл (доставка) — це послуга місцевого оператора газорозподільних мереж, який утримує трубопроводи та транспортує газ до оселі.

Вартість доставки розраховується за окремими тарифами регулятора, які залежать від регіону та замовленої річної потужності. Саме тому підсумкові суми у двох різних родинах можуть відрізнятися навіть за однакового обсягу споживання.

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До якого числа потрібно заплатити за газ

Оплачувати спожитий газ необхідно щомісяця до 25-го числа за попередній період. Зокрема, рахунок за листопад слід закрити до 25 грудня 2026 року.

Аби уникнути заборгованостей чи помилкових нарахувань, вкрай важливо вчасно передавати показання лічильника — щомісяця від 1-го до 5-го числа. Якщо дані не надати вчасно, обсяг визначать за середньорозрахунковими нормами, що іноді призводить до розбіжностей у платіжках.

Збереження субсидій і пільг

Отримувачі житлових субсидій та державних пільг продовжують обслуговуватися за фіксованим тарифом. Наявність тарифного плану «Фіксований» жодним чином не позбавляє громадян права на соціальну допомогу від держави.

Підсумковий розмір субсидії розраховується за стандартною процедурою на основі доходів сім’ї, її складу та діючих соціальних нормативів.

Чому уряд не підвищує ціну на газ

Рішення про збереження пільгових цін для населення та виробників тепла ухвалено на урядовому рівні. Спеціальні умови постачання газу продовжено до 31 березня 2027 року.

Кабінет Міністрів України керується діючим мораторієм на підвищення окремих комунальних тарифів на час воєнного стану, а також прагне підтримати громадян у складних соціально-економічних умовах.

Комуналка в Україні 2026 — останні новини

Українцям мають повернути майже 93 млн грн через порушення в тарифах на житлово-комунальні послуги. Від початку року перевірили 140 підприємств і знайшли порушення майже у дев’яти з десяти, тож компанії мають перерахувати тарифи та сплатити штрафи.

У 2026 році учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на оплату житла й комунальних послуг у межах норм, без урахування доходів сім’ї. Для цього треба звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та документами.

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