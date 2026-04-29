- Укрaїнa
- 2011
- 1 хв
Тарифи на світло: в уряді ухвалили важливе рішення щодо ціни на електроенергію
В Україні будуть збережені чинні тарифи на електроенергію для побутових споживачів.
Уряд України продовжив дію чинного тарифу на світло для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціна електроенергії для населення залишиться без змін — 4,32 грн за кВт⋅год.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Очільниця уряду додала, що в Україні буде збережено також пільговий тариф для помешкань із електричним опаленням.
«Підтримуємо домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла — будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання», — наголосила Свириденко.
Для цієї категорії споживачів у період від 1 жовтня до 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.
«Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини», — підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, українцям варто уважно стежити за рахунками за електроенергію, адже за борги можуть не лише відключити світло, а й виставити додаткову платіжку — до 6000 грн.