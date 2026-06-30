Тарифи на світло від 1 липня: що буде із цінами для населення

Тарифи на світло від 1 липня / © unsplash.com

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Уряд продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Це означає, що ціна залишається сталою — 4,32 грн за кВт⋅год.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Для будинків та квартир з електроопаленням, а також багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання, у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф:

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2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць,

за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт⋅год.

Зміни в Україні з 1 липня — останні новини:

Від 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності низка змін, що зачепить мільйони громадян та бізнесу. Серед змін:

пенсіонери можуть отримати додаткові виплати. Деякі надбавки Пенсійний фонд нараховує автоматично, а для інших потрібно особисто подавати заяву та документи.

український ринок палива переходить на європейську систему маркування. Це означає, що на заправках з’являться нові позначення пального залежно від вмісту біокомпонентів.

посилюється контроль за виплатами для ВПО. Від 1 липня Мінфін щомісяця перевірятиме переселенців, і якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль, її довідку ВПО можуть анулювати.

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