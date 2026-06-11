Тарифи на воду в Україні можуть зрости у 2–3 рази: експерт назвав несподівану причину

Водопостачання / © Pixabay

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У більшості міст України найближчим часом тарифи на водопостачання та водовідведення можуть зрости у 2,5–3 рази. Причиною такого здорожчання є фактична відсутність державного контролю за формуванням тарифів.

Про це перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко заявив у коментарі виданню Новини.LIVE.

За словами Кучеренка, суттєве підвищення вартості послуг очікується практично по всій країні, зокрема у Кривому Розі, Львові, Полтаві, Одесі та інших містах.

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Він наголосив, що нинішня система тарифоутворення не передбачає ефективного державного нагляду, через що перевірити обґрунтованість встановлених тарифів фактично неможливо.

«По суті, все покладається на власника цього водоканалу. Сам себе контролює, сам собі встановлює, сам собі ділить», — зазначив парламентар.

Кучеренко також розкритикував рішення щодо реформування системи регулювання тарифів, які, за його словами, ухвалювалися протягом останніх урядових каденцій. На його переконання, це призвело до ситуації, коли жоден державний орган не має реальних повноважень для перевірки правильності розрахунку тарифів на воду.

Крім того, депутат заявив, що наразі не може назвати орган, до якого споживачі могли б звернутися зі скаргою на необґрунтоване підвищення вартості послуг водопостачання та водовідведення.

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Таким чином, на тлі децентралізації процесу встановлення тарифів українці можуть зіткнутися з різким подорожчанням води, тоді як механізми державного контролю за цим процесом залишаються фактично відсутніми.

Нагадаємо, в Україні споживачі газу отримують уже три окремі платіжки. Окрім рахунку за спожитий газ і його доставлення, частині споживачів надходить ще й окрема платіжка за технічне обслуговування газових мереж у будинку.

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