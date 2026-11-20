- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 3 хв
"Тато поки що лише на фото": як ростуть діти полонених і зниклих безвісти захисників
В Україні росте покоління дітей, які знають своїх батьків-військових лише за фотографіями, поки їхні родини живуть у невідомості та чекають на повернення захисників із полону або після пошуків.
Частина українських дітей, народжених під час повномасштабної війни, жодного разу не бачила своїх батьків наживо — вони знають про них лише з фотографій та розповідей матерів. Точної кількості таких малюків немає, оскільки окрема статистика не ведеться.
Історії родин полонених та зниклих безвісти захисників розповіло «Суспільне».
Дружина військового 40-го полку Нацгвардії Богдана Хавруцького Вікторія народила сина Арсена, коли чоловік виконував бойове завдання. Пакунок зі звісткою про народження дитини бійцю передали просто на передову.
«Я зробила відбитки ручок і ніжок нашого сина, написала "вітаю, ти тато", і надіслала. Командування вже дроном переправило цей пакунок йому на позицію», — пригадує Вікторія.
16 червня 2026 року Богдан зник безвісти в Родинському на Донеччині. Нині його синові Арсену виповнилося 10 місяців.
Схожу історію переживає й Ольга, дружина військовослужбовця бригади «Азов» Олега Соломки. Боєць потрапив у російський полон 16 травня 2022 року після виходу з «Азовсталі». Востаннє Ольга бачила чоловіка, коли перебувала на 17-му тижні вагітності. Їхньому синові Максиму вже чотири роки, і весь цей час родина чекає на повернення батька додому.
Попри роки невідомості, матері намагаються зберігати для дітей живий образ батька та щодня готують їх до омріяної зустрічі.
Обмін полоненими між Україною та Росією: останні новини
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв’ю на YouTube-каналі журналіста Дмитра Гордона повідомив про те, що Україна та Росія опрацьовують можливість масштабного обміну полоненими, який може охопити щонайменше 1000 осіб. Українська сторона наполягає, щоб додому повернули не лише військовополонених, а й цивільних громадян, яких незаконно утримує РФ.
За словами омбудсмена, російська сторона заявила про готовність опрацьовувати цю пропозицію. Однак це ще не означає, що цивільних уже включили до остаточних списків: відповідні деталі мають узгодити під час підготовки обміну.
Нагадаємо, можливість великого обміну полоненими між Україною та Росією обговорювали під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю США. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що сторони розглядали кілька можливих форматів звільнення утримуваних осіб — «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500».
14 листопада стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали підготовку до обміну полоненими між Україною та Росією. Очікується, що він може стати найбільшим за весь час повномасштабної війни.