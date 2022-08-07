Татові – 16, мама і бабуся щасливі: на Прикарпатті 13-річна дівчина народила дитину (фото)

У Калуші 13-річна Діана народила донечку, яку теж назвали Діаною, вагою 2760 грамів.

Наразі мама та малюк перебувають у лікарні і почуваються добре.

Про це пише видання "Вікна".

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Завідувачка акушерсько-фізіологічного відділення пологового будинку Калуської ЦРЛ Леся Григорів розповіла, що такий випадок — уперше цього року.

“Пологи пройшли добре. Дівчинка здорова. Мама і бабця щасливі”, — сказала медик.

Батька малюка звати Димитр. Йому — 16 років.

Фото: vikna.if.u

Напередодні стало відомо, що у Полтавській області 14-річна дівчина народила дитину. У поліції кажуть, що ніхто із родичів майбутньої мами до правоохоронців із заявою не звертався. Однак у поліції відкрили кримінальне провадження за фактом події.

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