Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Татові – 16, мама і бабуся щасливі: на Прикарпатті 13-річна дівчина народила дитину (фото)

Дата публікації
Перегляди
1943
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Татові – 16, мама і бабуся щасливі: на Прикарпатті 13-річна дівчина народила дитину (фото)

Фото: pixabay.com

У Калуші 13-річна Діана народила донечку, яку теж назвали Діаною, вагою 2760 грамів.

Наразі мама та малюк перебувають у лікарні і почуваються добре.

Про це пише видання "Вікна".

Завідувачка акушерсько-фізіологічного відділення пологового будинку Калуської ЦРЛ Леся Григорів розповіла, що такий випадок — уперше цього року.

“Пологи пройшли добре. Дівчинка здорова. Мама і бабця щасливі”, — сказала медик.

Батька малюка звати Димитр. Йому — 16 років.

© vikna.if.u
Фото: vikna.if.u

Напередодні стало відомо, що у Полтавській області 14-річна дівчина народила дитину. У поліції кажуть, що ніхто із родичів майбутньої мами до правоохоронців із заявою не звертався. Однак у поліції відкрили кримінальне провадження за фактом події.

Дивовижна історія порятунку: у США пожежники витягли з вогню 3-річну дитину

Дивовижна історія порятунку: у США пожежники витягли з вогню 3-річну дитину

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Наступна публікація