"Тату" і "Ласковий май": "Укрзалізниця" зганьбилася російською попсою

У компанії вже принесли вибачення.
Пасажир "Укрзалізниці" поскаржився, що у вагоні потяга грала російська поп-музика.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Іван Сорочан.
За словами чоловіка, у вагоні грали "Тату" і "Ласковий май".
Чоловік також поцікавився, чи не можна вмикати українські радіостанції: "Можна якийсь наказ чи службову інструкцію провідникам з рекомендацією не включати на внутрішньовагонному радіо русске радіо і русску попсу. Потім ви дивуєтесь, чого вам пасажири вікна б'ють, у фіранки жирні руки витирають і ось оце все. А це насправді наслідок такого радіо", - йдеться у дописі Івана Сорочана.
Він запропонував вмикати українські радіостанції: "Країна ФМ", "Армія ФМ" та подібні.
У компанії прокоментували допис користувача і перепросили за російську музику: "Нам дуже шкода, що ви зіткнулись з таким обслуговуванням у нашому потязі. Щиро перепрошуємо за поведінку наших працівників. Напишіть нам, будь ласка, в особисті повідомлення деталі вашої поїздки для подальшого розгляду питання"-, наголосили в "Укрзалізниці".
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" відкрила оновлену зону відпочинку для пасажирів на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Година перебування там коштує від 150 до 250 гривень. Business & Family Lounge розташований на першому поверсі будівлі вокзалу. Він має окремий вхід з Вокзальної площі зі східного боку, ліворуч від центрального входу до вокзалу.
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