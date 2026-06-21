"Тату, я пишаюся тобою": українців зворушливо привітали з Днем батька

День батька / © pexels.com

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У День батька, що відзначають 21 червня, українці вшановують татусів, які є прикладом сили та захисту для своїх дітей. Свої привітання висловили президент України Володимир Зеленський, керівник ОПУ Кирило Буданов, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Для багатьох українських родин це свято проходить у складних умовах, адже тисячі батьків захищають незалежність України на передовій.

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У День батька президент Володимир Зеленський наголосив на особливій ролі українських татів у часи війни, зауваживши, що сьогодні їхня відповідальність набула виміру боротьби за майбутнє цілої нації. Він подякував кожному чоловікові, який попри випробування залишається опорою для своїх рідних та надійним захисником країни.

«Тато — це про захист і безпеку. І сьогодні це набуло ще глибшого змісту, бо українські батьки захищають не лише своїх дітей, а й саму можливість безпечного майбутнього», — зазначив Зеленський.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у своєму привітанні наголосив, що фраза «Тату, я пишаюся тобою і чекаю на тебе!» сьогодні стала для захисників найсильнішим оберегом. За його словами, війна змусила чоловіків доводити свою любов зі зброєю в руках, перебуваючи далеко від дому.

«Хтось сьогодні почує дитячий голос лише у слухавці. Хтось дивитиметься на фото, пропускаючи день народження, шкільне свято чи звичайний сімейний вечір. А хтось, на жаль, уже ніколи не зможе обійняти свого сина чи доньку», — зазначив Кирило Буданов.

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Він висловив особливу шану тим, хто боронить державу. Також запевнив, що обов’язок країни — шанувати пам’ять батьків, які віддали життя за свободу, і підтримувати дітей, які втратили рідних.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підкреслила визначальну роль батька як захисника та наставника, який вчить бути сильними навіть на відстані.

«Батько — це той хто захищає, допомагає, рятує. Той хто вчить бути сильними, коли поруч і коли далеко. Той кого дуже чекають вдома», — наголосила Юлія Свириденко.

Вона подякувала усім українським татам за силу та турботу, яку вони дарують своїм дітям у найважчі часи.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до військовослужбовців, зауваживши, що для українського воїна батьківство нині вимірюється боротьбою за майбутнє.

«На цій війні український батько — це не просто голова родини, це щит, який стоїть між ворогом і своїми дітьми. Батьківство сьогодні серед іншого вимірюється кількістю відбитих штурмів, влучних пострілів та безсонних ночей задля безпеки тих, хто чекає вдома», — заявив Олександр Сирський.

Головнокомандувач також наголосив, що українські захисники мають чітку мету.

«Українські батьки добре знають: ми маємо завершити цю війну самі. Не перекладати цей тягар на плечі наших дітей і не залишати війну їм у спадок. Ми маємо поставити крапку у цій битві власноруч», — зазначив Сирський.

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Представники влади висловили шану батькам, які виховали захисників України, та вшанували пам’ять тих татів, які віддали життя за наше мирне майбутнє.

Нагадаємо, раніше ми писаи про історію святкування та привітання до Дня батька.

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