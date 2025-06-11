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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
553
Час на прочитання
2 хв

"Тату, мені так хочеться тебе обійняти!": захисник поділився листом, який у полоні отримав від доньки

У межах чергового обміну полоненими 10 червня додому повернулися наші захисники.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обмін полоненими 10 червня

Обмін полоненими 10 червня / © Володимир Зеленський

Український воїн під час обміну поділився листом, який у полон йому написала донька. Вона мріяла розповісти татові про останні події, порадитися з ним та міцно обійняти. На щастя, бажанню дівчини судилося виповнитися, тому що її батько вже в Україні.

Про це пише омбудсман Дмитро Лубінець.

«Тату, привіт. Я дуже сподіваюся, що ти отримав листи, які ми писали раніше. Мені так хочеться з тобою поговорити, поділитися тим, що відбувається, розказати тобі, порадитися, обійняти тебе…», — розповів воїн, не стримуючи сліз.

Нагадаємо, вчора, 10 червня, відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ. У його межах вдалося звільнити: військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених сьогодні є оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад 3 роки. Крім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити й офіцерів.

Усі звільнені сьогодні захисники мають тяжкі поранення і тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми з зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностовані гепатит і туберкульоз, на які вони захворіли в полоні.

Захисників доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, лікування і медичної реабілітації.

«Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі», — запевнили в Координаційному штабі.

Дата публікації
Кількість переглядів
553
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