"Татусю, ти мав ще бути з нами": пішов з життя видатний український лялькар Сергій Брижань

"Татусю, ти мав ще бути з нами": пішов з життя видатний український лялькар Сергій Брижань

Помер заслужений діяч мистецтва України.

На 65-році пішов з життя заслужений діяч мистецтва України, головний режисер Хмельницького академічного обласного театру ляльок, президент Всеукраїнської організації лялькарів "UNIMA" Сергій Брижань. Серце видатного лялькаря перестало битись у ніч проти п’ятниці, 29 жовтня.

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Сумну звістку повідомили у Харківському театрі ляльок імені Афанасьєва.

"Сергій Брижань очолював Хмельницький театр ляльок понад тридцять років, поставив понад сотню вистав у різних колективах України, Білорусі, Росії. Його знали та цінували колеги та глядачі як талановитого режисера та дуже світлу людину. Висловлюємо щирі співчуття рідним та колегам Сергія Миколайовича" , — повідомили колеги театрала.

фото / Сергій Брижань, Facebook

Про смерть Сергія Брижаня також повідомила його донька Ольга Черкаська.

"Ти пішов... Тебе більше немає... Чому так раптово, так неочікувано, так швидко? Татусю, ти мав ще бути з нами, дарувати нам свою любов, тепло, турботу, ласку. Ти мав ще тішитися цим життям. Ти мав ще стільки всього навчити свого внука, якого ти безмежно любив. Ти мав ще стільки всього зробити, стільки створити вистав, якими насолоджувалися б дітки не одне десятиліття. Мав, але вже не зробиш. Тепер ти став нашим Янголом, який буде нам допомагати з неба", - написала Ольга Черкаська на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, у Києві від коронавірусу померло подружжя письменників з різницею в один день.

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