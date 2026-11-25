Богдан "Тавр" Кротевич

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Колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Богдан Кротевич із позивним «Тавр» очолить 42-гу окрему бригаду морської піхоти. Військовий відомий гучною критикою рішень колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якого свого часу публічно закликав піти у відставку.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на два джерела — у морській піхоті та Генеральному штабі ЗСУ.

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Видання звернулося до Генштабу за офіційним коментарем.

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Що відомо про 42-гу бригаду морської піхоти

42-га окрема бригада морської піхоти входить до складу Військово-морських сил ЗСУ та підпорядковується 30-му корпусу морської піхоти.

З’єднання створили у серпні 2026 року шляхом трансформації 144-ї окремої механізованої бригади, якою раніше командував полковник Володимир Руснак.

Чому Кротевич залишив «Азов»

Наприкінці лютого 2025 року бригада «Азов» повідомила, що підполковник Богдан Кротевич завершує службу в підрозділі після більш ніж десяти років перебування в його лавах. Сам військовий наголошував, що це було його особисте рішення.

В інтерв’ю британському виданню The Guardian Кротевич пояснював, що однією з причин звільнення стали накази вищого військового керівництва та Ставки, які він, за власними словами, «по совісті не міг виконати» і вважав такими, що межують зі злочином.

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Після виходу зі служби в «Азові» офіцер активізував публічну критику тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У чому Кротевич звинувачував Сирського

«Тавр» критикував Сирського за підходи до управління військами, зокрема ручне мікроуправління підрозділами, надмірну увагу до Курської операції на тлі погіршення ситуації на Покровському напрямку, а також розміщення військових на відпочинок поблизу лінії фронту.

Кротевич також звинувачував тодішнього головкома в неефективному плануванні наступальних операцій та значних втратах українських військових через помилкові рішення. Він публічно закликав Сирського залишити посаду.

У липні 2026 року Сирський залишив посаду головнокомандувача ЗСУ, а його місце обійняв Михайло Драпатий.

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Нагадаємо, тоді ж Кротевич публічно відмовився від нагороди, врученої Сирським. Військовий опублікував фотографію нагрудного знака «За незламність» і порваного посвідчення до нього.

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