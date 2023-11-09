"Тавр" - про закиди Фаріон на адресу "Азову": "Нам абсолютно смішно і дивно"

Начальник штабу 12 бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") вважає філологиню Ірину Фаріон "відвертою поплічницею" російської пропаганди.

Так "Тавр" прокоментував сканал із Фаріон у інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Нам абсолютно смішно, дивно і все одно, я б сказав, певно, на Ірину Фаріон. Я вважаю її відвертою поплічницею російської пропаганди і, можливо, людиною із високим рівнем деменції. Якщо вона, дійсно, вірить у свої слова, то вона посібник російської пропаганди. Абсолютно все одно, що вона каже, бо, вибачте, а хто вона така. Мені цікаво, як партії "Свобода" (від 2005 року Фаріон - член ВО "Свобода" - ред.), чи нормально їм із цим. Тоді питання до них, якщо вони тримають у себе таку людину. А до Ірини Фаріон у мене немає запитань. Я вважаю, що цей інфопривід дає плюс тільки їй. Мені не подобається, коли спекулюють на деяких темах", - сказав військовий.

На його думку, скандал із Фаріон створений штучно. Він вважає, що він нікому не потрібен у час війни.

"Позиція більшості "азовців", що потрібно переходити на українську мову. І здебільшого всі переходять. Чи спілкуємося ми російською мовою? Так, спілкуємося. І це нормально. Тому що в армії треба ухвалюти дуже швидко рішення. Ти не можеш дозволити собі перекладати в голові. Для того, щоб перейти на українську мову, потрібно бути у стані спокою", - пояснив він.

Нагадаємо, днями докторка філологічних наук та народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон під час інтерв'ю висунула претензії "азовцям" через українську мову. В інформаційному просторі розгорівся скандал.

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