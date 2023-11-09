"Тавр" - про закиди Фаріон на адресу "Азову": "Нам абсолютно смішно і дивно"

"Тавр" повідомив, що позиція більшості "азовців", то потрібно переходити на українську мову.
Начальник штабу 12 бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") вважає філологиню Ірину Фаріон "відвертою поплічницею" російської пропаганди.
Так "Тавр" прокоментував сканал із Фаріон у інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".
"Нам абсолютно смішно, дивно і все одно, я б сказав, певно, на Ірину Фаріон. Я вважаю її відвертою поплічницею російської пропаганди і, можливо, людиною із високим рівнем деменції. Якщо вона, дійсно, вірить у свої слова, то вона посібник російської пропаганди. Абсолютно все одно, що вона каже, бо, вибачте, а хто вона така. Мені цікаво, як партії "Свобода" (від 2005 року Фаріон - член ВО "Свобода" - ред.), чи нормально їм із цим. Тоді питання до них, якщо вони тримають у себе таку людину. А до Ірини Фаріон у мене немає запитань. Я вважаю, що цей інфопривід дає плюс тільки їй. Мені не подобається, коли спекулюють на деяких темах", - сказав військовий.
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На його думку, скандал із Фаріон створений штучно. Він вважає, що він нікому не потрібен у час війни.
"Позиція більшості "азовців", що потрібно переходити на українську мову. І здебільшого всі переходять. Чи спілкуємося ми російською мовою? Так, спілкуємося. І це нормально. Тому що в армії треба ухвалюти дуже швидко рішення. Ти не можеш дозволити собі перекладати в голові. Для того, щоб перейти на українську мову, потрібно бути у стані спокою", - пояснив він.
Нагадаємо, днями докторка філологічних наук та народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон під час інтерв'ю висунула претензії "азовцям" через українську мову. В інформаційному просторі розгорівся скандал.
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