TAXI838 подовжує 15% кешбек до кінця січня у monobank Новини компаній

TAXI838 подовжує 15% кешбек до кінця січня у monobank Новини компаній

TAXI838 знову дарує партнерський кешбек для всіх, хто користується карткою monobank. Просто оберіть в категорії “Партнерський кешбек” в додатку monobank та відмітьте ТАХІ838.

Всеукраїнська інформаційна служба TAXI838 постійно насторожі низьких цін та зручності для своїх пасажирів заради Вашого комфорту.

Нагадуємо, що викликати автомобіль Ви можете за допомогою короткого номера 838 або ж встановивши додаток TAXI838: onelink.to/_838

TAXI838 - це класична надійна українська служба з безліччю переваг:

Перша всеукраїнська служба, що представлена у 33 містах України. «Один додаток - вся країна, єдиний номер - вся Україна» це не просто слоган, а зручність та впевненість;

Постійні бонуси за кожну поїздку, які автоматично нараховуються та еквівалентні гривні за які можна розрахуватися за поїздку;

Тарифи, що дивують своєю вигідністю;

Безпека. Кожен водій проходить детальну перевірку перед реєстрацією, служба завжди оперативно реагує на зворотній зв'язок від пасажирів та допомагає у розв'язання будь-яких питань;

Можливість керувати вартістю поїздки. Всупереч досить низьким тарифам, TAXI838 дає можливість керувати вартістю поїздки, якщо ви використовуєте додаток.

За будь-яких обставин та настрою, якщо дме вітер та ллє дощ, ліньки йти пішки чи просто хочеться милуватися містом через вікно авто - все одно TAXI838!