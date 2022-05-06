TAXI838 працює та дарує кешбек 10% від кожної поїздки!

TAXI838 працює та дарує кешбек 10% від кожної поїздки!

TAXI838 дарує партнерський кешбек для всіх, хто користується карткою monobank. Просто оберіть в категорії “Партнерський кешбек” в додатку monobank та відмітьте ТАХІ838.

Нагадуємо, що викликати автомобіль Ви можете за допомогою короткого номера 838 або ж встановивши додаток TAXI838: taxi838.ua/p

TAXI838 - це українська інформаційно-диспечерська служба яка бере свій початок з міста Маріуполь, де й знаходилася значна частина потужностей компанії та співробітників. Зараз, незважаючи ні на що TAXI838 продовжує працювати. Навіть попри війну, служба представлена у 28 містах України:

Біла церква, Вінниця, Дніпро, Дубно, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівно, Стрій, Суми, Тернопіль, Трускавець, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Чорноморськ, Черкаси, Чернігів, Чернівці.

TAXI838 продовжує допомагати людям долати відстані за вигідною ціною. Всупереч досить низьким тарифам, Ви самостійно можете керувати вартістю поїздки, при використанні застосунку.

Ми віримо у перемогу України, а кращий спосіб допомогти країні - працювати та робити добрі справи.

Обирайте українське - TAXI838! Все обов'язково буде Україна