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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Таємна небезпека: на Кіровоградщині перевіряють укриття в школах

Всі укриття у школах Кіровоградщини протестують на наявність радіоактивного радону.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Укриття

Укриття

На Кіровоградщині тривають заходи з підготовки освітніх закладів до нового навчального року, і однією з ключових складових є перевірка укриттів у школах. Особливу увагу фахівці приділяють виявленню радону — невидимого, без запаху газу, який має радіоактивну природу та може загрожувати здоров’ю дітей.

Про це розповіла головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук у Facebook.

«Це природний радіоактивний газ, який може накопичуватись у підвалах і становити небезпеку для здоров’я, особливо для дітей. Кіровоградщина входить до зони з підвищеним природним радіаційним фоном. Тому важливо знати, наскільки безпечні шкільні укриття, де діти можуть перебувати під час повітряної тривоги».

Повідомляється, що до 1 вересня у кожному шкільному укритті мають провести вимірювання рівня радону та гама-випромінювання. Такі перевірки обов’язково здійснюватимуть і після будь-якого ремонту чи будівництва нових захисних приміщень у школах.

Ці дії спрямовані на створення максимально безпечних умов для перебування дітей під час повітряних тривог, адже турбота про їхнє здоров’я — першочергова відповідальність держави в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі побутова суперечка між двома людьми в бомбосховищі завершилася вбивством. 47-річна жінка смертельно поранила 42-річного безхатька, завдавши йому удар ножем у живіт.

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