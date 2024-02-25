Таємниці замку "Паланок" в Мукачеві: археологи розповіли про знахідки

Під час недавніх археологічних робіт у Мукачівському замку вченими, вперше за майже 40 років, було зроблено значне відкриття.

Про це пише Mukachevo.net.

Команда археологів виявила під триметровим шаром ґрунту і сміття раніше невідому споруду, датовану серединою XVI століття. Цю споруду з куполоподібною стелею, збудованою з цегли та битого каміння, ідентифікували як сховище льоду, яке, по суті, слугувало історичним холодильником для замку.

Знахідка льодосховища особливо примітна тим, що воно рідко зустрічається в Центральній Європі. Подібні споруди були необхідні до появи сучасних холодильних установок, що давали змогу зберігати продукти в прохолодних умовах. Той факт, що цю споруду використовували аж до початку XX століття, підкреслює її довговічність і робить серйозний внесок у наше розуміння побутового життя того часу.

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