Таємний інгредієнт: як перетворити традиційне олів'є на кулінарний шедевр

Один маленький інгридієнт здатен суттєво змінити концепцію і смакові властивості салату.

Олів'є - це незмінний і головний салат на всю новорічні зимові свята. Він так полюбився українцям, що важко собі уявити різдвяний (да і не тільки різдвяний) стіл без цієї страви. Зазвичай, його готують з докторською ковбасою або курячим філе, яйцями, горошком та майонезом. Втім, останні роки з'явилося дуже багато нових інгридієнтів та способів його приготування, аби різноманітнити частування або здивувати гостей.

До прикладу, в олів'є стали очищені яблука, або замість м'ясної частини використовувати креветки. Варіантів - безліч. Втім, цього разу ми розкажемо, як приготувати традиційний олів'є додавши лише один інгридієнт, який зробить його смак надзвичайним, а ваші гості точно будуть питатися, як вам вдалося досягти такого ефекту.

Інгридієнти

куряче філе/телячий язик/докторська ковбаса – 0,5 кг

морква – 2-3 шт.

картопля — 4 шт.

солоні огірки – 4-5 шт.

яйця – 4-5 шт.

консервований горошок

домашній майонез

капєрси - 1-2 ст. л.

сванська сіль

суміш перців

Приготування

1. Перш за все ми традиційно відварюємо яйця, картоплю, моркву. Ще за радянських часів звичним було використовувати для олів'є варену ковбасу, але останні роки з бумом на здорово харчування, до неї з'явилося багато запитань. Як більш корисна альтренатива - відварити філе куряче або індички, або телячий язик.

2. Нашинкувати всі відварені інгридієнти в одну ємність.

3. Туди ж нашинкувати солоні огірки, додати банку консервованого горошка. При бажання можна додати трохи червоної цибулі - але це на любителя.

4. А тепер головний козир цього рецепту - каперси. Каперси - це такі собі прянощі, які зростаюсть на кустарнику переважно в Середземному регіоні, тож їх нерідко можна зустріти в італійській або іспанській кухнях. Зазвичай каперси продаються як мариновані в оцеті бутони. Вони мають насичений, гострий, пряний, з кислинкою смак. Аби додати страві витонченого смаку, достатньо покласти однієї столової ложки каперсів. Втім, краще пробувати на смак, якщо здається, що смак не такий насичений - завжди можна додати трохи більше. Проте, треба бути обережнимим: якщо переборщити - зіпсуєте салат.

Каперси бувають великими, із зеленим хвостиком, і дрібними, завбільшки з горошину. Перші — ягоди каперсника, другі — бутони, що не розкрилися. Якщо порівнювати смак каперсів із чимось, можна сказати, що це щось середнє між дрібно нарізаними зеленими оливками та гострими маринованими огірками. У будь-якому випадку, вони будуть дуже доречні в олів'ї - спробуйте жменю каперсів зробить ваш салат незабутнім.

5. І наостанок додаємо суміш перців, сванську (або звичайну) сіль, та майонез. Ми вже писали, як приготувати домашній майонез, докладніше про рецет і спосіб приготування можна прочитати тут.

6. Все гарненько пермійшуємо і відправляємо трохи охолонути до холодильника.

Салат готовий. Смачного і з прийждешніми святами.

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