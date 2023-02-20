Таємний візит Байдена до Києва: стало відомо, чим добирався президент США до України

У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом. Американський лідер скористався потягом, аби добратися з Польщі до України.

Про це повідомляє The New York Times.

"Байден здійснив секретну поїздку до обложеної столиці України в понеділок, прибувши туди після годинної поїздки потягом від кордону з Польщею", - пише видання.

Поїздка президента США до Києва відбувалася таємно з міркувань безпеки. За даними видання, Байден покинув Вашингтон без попередження після того, як він з дружиною повечеряли в ресторані в суботу ввечері, 18 лютого.

У вівторок вранці, 21 лютого, Байден вже публічно планував прибути до Варшави із дводенним візитом, і офіційні особи неодноразово заперечували, що є якісь інші плани, які вони могли б оголосити про поїздку в Україну.

Білий дім у неділю ввечері, 19 лютого, опублікував розклад Байдена на понеділок, 20 лютого, згідно з яким президент США все ще має перебувати у Вашингтоні і ввечері вирушити до Варшави.

Візит Джо Байдена до України

У понеділок, 20 лютого, ЗМІ повідомили, що військовий літак США кружляє на кордоні України та Польщі на тлі чуток про візит Байдена до Києва. Згодом стало відомо, що президент США справді прибув до Києва з неоголошеним візитом.

За інформацією джерел ТСН.ua, візит Байдена, ймовірно, буде дуже короткостроковим.

Американський лідер вже зустрівся з президентом України Володимир Зеленський. Глава держави вже привітав американського колегу і зазначив, що його візит - надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців.

Водночас Байден розкрив мету свого візиту - він повідомив, що прибув до Києва, що зустрітися з президентом Зеленським і підтримати Україну перед річницею широкомасштабного вторгнення РФ.

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