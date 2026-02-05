Таємничий комплекс DASH засвітився в Україні: США впроваджують нову систему ППО

ППО / © Getty Images

У США анонсували розгортання передової системи протидії безпілотникам, що обіцяє здійснити прорив у тактичній обороні. Мобільна новинка покликана значно підвищити стійкість військ до атак з повітря та переосмислити методи боротьби з ворожими безпілотниками.

Про це йдеться у публікації The War Zone.

Спадкоємець Tempest: що відомо про розробку

Йдеться про перспективний комплекс Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), який з високою ймовірністю є однією з модифікацій зенітного ракетного комплексу Tempest, вперше представленого восени минулого року.

Американська оборонна компанія V2X може отримати контракт від Корпусу морської піхоти США на постачання цієї мобільної системи, призначеної для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Озброєння та бойові можливості

Згідно з опублікованою інформацією командування систем КМП США, комплекс оснащуватимуть ракетами AGM-114 Hellfire, проте точна конфігурація і технічні характеристики наразі офіційно не розкриваються.

Відомо, що основним завданням Denied Area Sprinter-Hellfire стане виявлення, ідентифікація, супровід і подальша нейтралізація малих дронів.

При цьому антидронова система має постачатися у високомобільному виконанні, що дасть змогу використовувати її в умовах динамічних бойових дій і оперативно змінювати позиції.

Терміни та обсяги постачань

У рамках поточних планів морська піхота США має намір закупити до 50 комплексів DASH.

Перші дві системи мають бути поставлені до 30 травня поточного року, а решта 48 — не пізніше грудня.

Початкова оперативна готовність запланована на 2027 фінансовий рік, який стартує 1 жовтня цього року.

Сам контракт, як очікується, буде укладено вже найближчим часом.

Важливою умовою є технологічна готовність виробу на рівні TRL-9. Це означає, що система має бути повністю розроблена і підтвердити свою ефективність в умовах, наближених до реальних бойових.

Випробування в Україні

У цьому контексті варто нагадати, що компанія V2X раніше представила зенітний ракетний комплекс Tempest. Ця розробка була вперше показана в жовтні 2025 року, а пізніше з’явилася інформація про його закриті випробування в Україні, де комплекс засвітився на одному з відеоматеріалів повітряного командування «Центр».