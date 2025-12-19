- Дата публікації
Таємничий "звір", що полює на тили РФ: у Києві вперше показали секретну крилату ракету "Барс"
За даними експертів, далекобійний дрон-ракета «Барс» є настільки масовим, що Україна здатна запускати до сотні таких ракет одночасно.
Досі про існування цієї зброї було відомо лише зі звітів та коротких згадок посадовців. Натомість тепер українці можуть побачити таємничий дрон-ракету «Барс» на власні очі.
Унікальний експонат з’явився у Музеї російсько-української війни, який створено в межах Національного університету оборони України.
«Довго полювали на цього звіра»
У музеї зазначають, що отримати зразок для експозиції вдалося завдяки сприянню одного з бригадних генералів.
«Ми отримали унікальний експонат — БпЛА «БАРС». Дрон-ракета, яка системно та ефективно нищить ворожі тили», — йдеться у повідомленні музею.
Технічні характеристики та особливості
Як аналізує профільне видання Defense Express, «Барс» — це не прототип, а серійний виріб, який вже масово б’є по окупантах.
Конструкція:
Ракета виконана за схемою середньоплана з розмахом крил близько 2 метрів.
Малогабаритний реактивний двигун розміщений зверху над фюзеляжем. Це інженерне рішення дозволяє легко змінювати типи двигунів від різних виробників без перероблення корпусу.
Фюзеляж виготовлений з композитних матеріалів і складається з мінімуму деталей, що значно пришвидшує та здешевлює збірку.
Бойові можливості:
Дальність: оцінюється у 700–800 км.
Бойова частина: ймовірно, становить близько 100 кг (або дещо менше).
Масштаб: за даними джерел Defense Express, виробництво вже набуло таких обсягів, що були випадки одночасного запуску по ворогу близько 100 «Барсів».
Чому «дрон-ракета»?
Офіційно виріб називають «ракета-дроном», проте експерти пояснюють це бюрократичними нюансами. Оформлення зброї як безпілотника дозволяє значно спростити та пришвидшити процес її допуску до експлуатації у військах порівняно з класичними ракетними програмами.
Розробником «Барса» є приватна компанія, назва якої з міркувань безпеки не розголошується.
Нагадаємо, про існування «Барса» у квітні цього року вперше згадав тодішній очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін, поставивши його в один ряд з іншими українськими розробленнями — «Пеклом», «Паляницею» та «Рутою».
Нагадаємо, ВВС вперше показала, як збирають новітню українську зброю. Журналістів із зав’язаними очима привезли на надсекретний об’єкт в Україні, де виробляють крилату ракету «Фламінго».