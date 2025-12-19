Таємничий "звір", що полює на тили РФ: у Києві вперше показали секретну крилату ракету "Барс"

Дрон-ракета «Барс». Джерело: Facebook/Музей російсько-української війні в стінах Національного університету оборони України

Реклама

Досі про існування цієї зброї було відомо лише зі звітів та коротких згадок посадовців. Натомість тепер українці можуть побачити таємничий дрон-ракету «Барс» на власні очі.

Унікальний експонат з’явився у Музеї російсько-української війни, який створено в межах Національного університету оборони України.

«Довго полювали на цього звіра»

У музеї зазначають, що отримати зразок для експозиції вдалося завдяки сприянню одного з бригадних генералів.

Реклама

«Ми отримали унікальний експонат — БпЛА «БАРС». Дрон-ракета, яка системно та ефективно нищить ворожі тили», — йдеться у повідомленні музею.

Технічні характеристики та особливості

Як аналізує профільне видання Defense Express, «Барс» — це не прототип, а серійний виріб, який вже масово б’є по окупантах.

Конструкція:

Ракета виконана за схемою середньоплана з розмахом крил близько 2 метрів.

Малогабаритний реактивний двигун розміщений зверху над фюзеляжем. Це інженерне рішення дозволяє легко змінювати типи двигунів від різних виробників без перероблення корпусу.

Фюзеляж виготовлений з композитних матеріалів і складається з мінімуму деталей, що значно пришвидшує та здешевлює збірку.

Бойові можливості:

Реклама

Дальність: оцінюється у 700–800 км .

Бойова частина: ймовірно, становить близько 100 кг (або дещо менше).

Масштаб: за даними джерел Defense Express, виробництво вже набуло таких обсягів, що були випадки одночасного запуску по ворогу близько 100 «Барсів».

Дрон-ракета «Барс». Джерело: Facebook/Музей російсько-української війні в стінах Національного університету оборони України

Чому «дрон-ракета»?

Офіційно виріб називають «ракета-дроном», проте експерти пояснюють це бюрократичними нюансами. Оформлення зброї як безпілотника дозволяє значно спростити та пришвидшити процес її допуску до експлуатації у військах порівняно з класичними ракетними програмами.

Розробником «Барса» є приватна компанія, назва якої з міркувань безпеки не розголошується.

Нагадаємо, про існування «Барса» у квітні цього року вперше згадав тодішній очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін, поставивши його в один ряд з іншими українськими розробленнями — «Пеклом», «Паляницею» та «Рутою».

Нагадаємо, ВВС вперше показала, як збирають новітню українську зброю. Журналістів із зав’язаними очима привезли на надсекретний об’єкт в Україні, де виробляють крилату ракету «Фламінго».