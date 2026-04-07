Таємниці великоднього кошика: скільки яєць потрібно фарбувати та що вони символізують

Готуючись до одного із найбільших свят — Великодня, ми наповнюємо святковий кошик речами, кожна з яких має свій прихований сенс, а паски та розмальовані яйця є його невід’ємною основою. Часто ми дотримуємося цих традицій за звичкою, проте усвідомлення справжнього значення того ж розпису писанок допомагає глибше відчути духовність цього дня.

З давніх-давен яйце символізувало початок життя та будову всесвіту. У християнській же традиції воно набуло ще вагомішого значення, ставши символом Господнього гробу та вічного торжества життя над смертю — дива Воскресіння, пише OBOZ.UA.

Водночас кількість яєць у великодньому кошику та їхній колір і розпис мають своєрідне значення.

Скільки яєць варто фарбувати до Великодня

Згідно із традиціями, прийнято фарбувати тринадцять великодніх яєць — це число символізує дванадцять апостолів та самого Ісуса Христа. Найбільшу увагу приділяють саме червоним крашанкам, адже цей насичений колір нагадує про жертовну кров Спасителя.

Проте святковий кошик зазвичай виходить значно яскравішим: жовті, зелені та сині барви втілюють весняне пробудження природи та радість життя.

Окрему роль відводять писанкам, які здавна вважали потужними оберегами. Наші предки вірили, що доки люди виводять складні візерунки на яйцях, доти зло залишається безсилим і закованим у горах.

Освячені крашанки використовували для захисту оселі, дівчата вмивалися водою, в якій лежало яйце, щоб бути гарними, а саму писанку могли зберігати під іконами цілий рік. Усе це перетворює звичайне яйце на справжній талісман, що несе в собі глибоку духовну силу.

Коли потрібно фарбувати яйця на Великдень 2026

З погляду практичності, фарбувати яйця потрібно у Великодню суботу, адже тоді вони довше залишатимуться свіжими. Зазвичай для середньої родини цілком вистачає від одного до двох десятків яєць. Такої кількості цілком достатньо для святкового сніданку та для обміну із близькими чи друзів.

Своєю чергою, традиційно до Великоднього кошика прийнято класти від одного до двох яєць на кожного члена сім’ї: одне поминальне та декілька додаткових для частування друзів чи хрещеників.

Проте варто пам’ятати, що церква не встановлює жодних жорстких рамок щодо кількості крашанок — це залишається на розсуд кожної родини. Адже справжня суть Великодня полягає не в цифрах на столі, а у щирості віри та внутрішньому спокої, з яким ми зустрічаємо свято.

Звідки пішла традиція фарбувати яйця на Великдень

Шанування яйця як джерела всього живого об’єднувало багато давніх культур — від єгипетської цивілізації до перської. Відомі мислителі, зокрема Плутарх, вбачали у ньому образ самого творця природи та втілення всього всесвіту в мініатюрі.

В іранській міфології існувало повір’я, що світ з’явився саме з яйця, зігрітого всеосяжною любов’ю. Саме тому в їхніх святинях часто знаходили кам’яні або розписані яйця, які слугували важливим ритуальним символом.

У християнському світі значення яйця трансформувалося у потужний образ перемоги життя над смертю. Богослов Іоан Дамаскін порівнював будову яйця з усім усесвітом: у його баченні шкаралупа втілювала небесне склепіння, а жовток — земну твердь.

Сама ж мить, коли під час святкової трапези тріскається шкаралупа, має глибокий підтекст — це символ відчиненого гробу Господнього та виходу Христа до людства, що дарує надію на вічне життя.

У фольклорі збережено безліч переказів про походження цього звичаю. За однією з легенд, яку згадував Іван Франко, Пресвята Діва писала крашанки, щоб випросити в Пилата прощення для Христа, але, дізнавшись про страшну звістку, яйця покотилися в різні боки — так вони розійшлися поміж людьми. Є й інше пояснення цього звичаю: каміння, яке вороги жбурляли в Ісуса, доторкнувшись до Його одежі, оберталося на барвисті дари — нібито звідси й пішов звичай фарбувати яйця.

