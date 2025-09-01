Таємний бункер у Карпатах: як знайти унікальне місце часів Першої світової (фото)

Під вершиною гори Микулеска залишився справжній бункер

Українські Карпати, що були свідками багатьох історичних подій, досі зберігають таємниці минулого. Одним із таких маловідомих об’єктів є унікальний бункер часів Першої світової війни, захований під вершиною гори Микулеска. Ця фортифікаційна споруда дозволяє буквально пройти крізь гору, з’єднуючи два її схили.

Про це пише RDZS.

Гора, якої немає на картах

Гора Микулеска, висота якої становить 1728 м, є однією з найдикіших та найменш відвідуваних вершин Чорногірського хребта.

Щоб дістатися до неї, потрібен спеціальний дозвіл прикордонної служби, оскільки маршрут пролягає через прикордонну зону.

Гора Микулеска на карті Фото: Скриншот

Більше того, ця вершина настільки маловідома, що її немає навіть на Google Maps.

За словами дослідників, на горі Микулеска та поблизу неї, біля вершини Стайки, збереглися залишки масштабної лінії оборони. Це кілометри шанців, колючого дроту та розсипи боєприпасів.

Таємний бункер під горою

Найцікавішим об’єктом є сам бункер, що захований під вершиною Микулески. Він складається з великої кімнати, коридору та двох входів, які дозволяють перейти під горою від одного схилу до іншого. Висота приміщень дозволяє стояти на повний зріст, а вхід спеціально сконструйований так, щоб людина могла ввійти, лише зігнувшись.

Попри свою історичну цінність, бункер важкодоступний для туристів. Стежок до вершини майже немає, а значна частина шляху проходить через густі зарості гірської сосни. Проте, для справжніх любителів пригод та історії, цей об’єкт є справжньою знахідкою.

Найближчі до гори населені пункти — Дземброня, Бистрець і Явірник. Микулеска та Стайки розташовані паралельно до відрогу гори Піп Іван.

