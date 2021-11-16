"Тайм-менеджмент на висоті": у Харкові чоловік кермував авто і голився (відео)

Чоловік встигав і кермувати автівкою і виголювати обличчя.
Харків віднедавна у Мережі охрестили "столицею ДТП" через порушення ПДР водіями та пішоходами. Не встиг відгреміти скандал з маршрутником, який грався в ігри в телефоні за кермом, як зафільмували водія, який за кермом голився.
Відео виклали в телеграм-каналі "ТРУХА".
На кадрах видно, як чоловік на світлофорі встиг дістати бритву, вправно поорудувати нею по своєму обличчю і здмухнути з неї поголене у вікно.
"Як фарбують губи, вії за кермом ми бачили. Але щоб голитися - вперше. Столиця резонансних ДТП, і не таке можемо собі дозволити за кермом", - підписали відео автори.
Користувачі в Мережі прокоментували дії водія в перерві між зупинками на світлофорі:
- Коли поспішаєш на побачення.
- Тайм-менеджмент на висоті.
- Дивлюся - в сусідньому ряду чоловік за кермом голиться! Я ледь помаду в каву не впустила!
- Красунчик, зате не неголений.
- З цими камерами нічого не можна.
- У наших заторах можна встигнути дитину зробити... А в годину пік ще й народити...
Нагадаємо, що масову автотрощу в Харкові, під час якої троє людей зазнали травм, скоїв поліцейський.
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