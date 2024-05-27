ТЦК добу утримує головреда ''Економічної правда'' без зв'язку – УП

Одеський обласний ТЦК та СП інформацію поки не прокоментував.

У місті Білгород-Дністровський Одеської області працівники ТЦК уже близько доби утримують головного редактора "Економічної правди" (сайт, який входить до складу "Української правди"), журналіста Дмитра Дєнкова і не дають йому змоги вийти на зв'язок з рідними.

Про це повідомила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

За її даними, журналіста затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку.

"Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського", – зазначила Мусаєва.

У коментарі Інституту масової інформації Севгіль Мусаєва уточнила, що Дмитро Дєнков їхав до батьків. Дорогою представники ТЦК затримали його, забрали телефон та комп'ютер.