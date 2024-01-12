"ТЦК ловить ухилянтів у Варшаві": розкрито таємницю резонансного відео

Розіграш українців про "ТЦК у Варшаві" став джерелом фейків у Мережі.

Мережею розлетілось відео, на якому військовий просить українця залишити територію Польщі і прибути до ТЦК та СП в Україні.

Відповідний ролик поширила низка телеграм-каналів, зокрема й російські пропагандисти.

"Дивіться, що робиться! ТЦК уже у Варшаві", – каже на відео його автор.

На ролику видно, як до одного чоловіка підходить інший чоловік у військовій формі і звертається з такими словами: "Я прошу вас покинути межі Польщі і з’явитися у ваш ТЦК за місцем проживання".

У коментарях під відео зі своїми заявами "налетіли" боти та просто обурені українці. Із задоволенням "смакували" запис і російські засоби масової пропаганди.

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Як виявилося, відео було розіграшем, який влаштували український військовий з товаришем, щоб змусити нервувати ухилянтів, які виїхали з України під час війни.

"Мене звати Павло і на відео з "ТЦК у Варшаві" – я. Мені вдалося виїхати з України в Польщу на реабілітацію після важкого поранення, яке я отримав у боях під Херсоном. Зустрів свого давнього товариша і в голові виникла ідея потріпати нєрвішкі ухилянтам, які виїхали закордон, заплативши кошти тим же ТЦКшникам", – розповів уже на іншому ролику український військовий.

"ТЦК вже у Варшаві": резонансне відео виявилося розіграшем

До слова, у Генштабі ЗСУ розповіли про правила, як стати на військовий облік за кордоном, та попередили про санкції за порушення.

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