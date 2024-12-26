ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна

Ніна Южаніна також прокоментувала ідею мобілізації силовиків.
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – ред.) можуть працювати і за кордоном.
Такої ймовірності не виключила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.
"Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.
Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків.
"Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.
Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.
Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.
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