Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна

ТЦК можуть працювати і за кордоном: такої ймовірності не виключила нардепка Южаніна

Нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна / Фото: скриншот з відео

Ніна Южаніна також прокоментувала ідею мобілізації силовиків.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – ред.) можуть працювати і за кордоном.

Такої ймовірності не виключила нардепка від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна.

"Я не впевнена, що не дійде до цього (роботи ТЦК за кордоном – ред.). Що означає хаби? Хіба зараз посольства, консульства не проводять достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій?" – зазначила вона.

Також Южаніна прокоментувала ідею мобілізації силовиків.

"Сидять тисячі людей, навчені поводитися зі зброєю, та "ходять під бронею", – зазначила вона.

Нардепка запропонувала створити для силовиків такий графік, щоб вони могли служити пів року, а потім бути на ротації. Вона підкреслила, що ці люди знають всі основи військової науки.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2024
Наступна публікація