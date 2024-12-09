ТЦК можуть здійснювати мобілізацію без поліції - Клименко

Співробітники ТЦК можуть виконувати свої завдання із мобілізації без участі поліцейських. Однак вони самі просять поліцію супроводжувати їх.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що поліція працює винятково в рамках своїх повноважень, охороняє публічний порядок.

"Незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять - це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК", - сказав Клименко.

З його слів, поліція стежить за дотриманням правопорядку та прав громадян. Він назвав "риторичним" запитання про те, чи має поліція працювати з ТЦК чи повинна займатися важливішими справами.

"Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права", - додав Клименко.

Нагадаємо, згідно з рішенням Верховної Ради України, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триватиме до 7 лютого 2025 року.

Попри складну ситуацію на фронті, потрібно мобілізувати до 500 тисяч людей.

ТЦК іноді перевищують свої повноваження, влаштовуючи "бусифікацію", військовозобов’язані чоловіки шукають способи "відмазатися" від служби. Натомість у Верховній Раді думають, як залучити людей на фронт із різних силових структур. Однак представники останніх кажуть, що мають виконувати інші важливі завдання, необхідні для захисту держави.

Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону зауважив, що в українських ТЦК та СП на сьогодні працюють 36 тисяч людей. Він також додав, що сім тисяч працівників – це цивільні.

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